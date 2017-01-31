АНКА дает рекомендации пострадавшим от иммиграционного указа армянам

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обеспокоен складывающейся ситуацией с иммиграционным указом Белого дома, как на уровне политики США, так и с точки зрения влияния на армян и их семьи. «Мы стали свидетелями неравномерного и непоследовательного соблюдения порядка, что отражает очевидную путаницу среди правительственных чиновников и в рамках индустрии туризма»,- говорится в заявлении, распространенном АНКА. В заявлении отмечается, что организация продолжает заниматься этим вопросом и дает несколько рекомендаций для армян, оказавшихся в сложной ситуации. «АНКА призывает армян, чьи родственники или друзья были задержаны в аэропортах США или которым был запрещен повторный въезд в США немедленно связаться с нами: travel@anca.org или (202) 775-1918. До тех пор, пока нет ясности в отношении полной правовой сферы применения и характера этих ограничений, АНКА рекомендует армянам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, которые не являются гражданами США, воздержаться от въезда из США в связи с повышенным риском, что им будет отказано в повторном въезде, независимо от их иммиграционного статуса. И, наконец, АНКА регулярно проводит консультации с организациями гражданских и юридических прав, чтобы получить последние данные и будет предоставлять обновленную информацию, как только она будет доступна»,- отмечается в заявлении.

Организация обещает действовать бдительно и защитить права армян, пострадавших в результате этого указа. Об этом сообщает