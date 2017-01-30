Ирак проголосовал за ответные меры на иммиграционный указ Трампа

Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер, после того как президент Дональд Трамп выпустил указ, запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам из семи стран преимущественно с мусульманским населением. Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США, после того​​ как американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Ирака на 90 дней. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, иракские депутаты также призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Трампа. Кроме того, парламент обратился к Организации исламского сотрудничества с предложением провести срочное заседание, так как решение США влияет на мусульманские страны. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет. Министерство иностранных дел страны тем временем обратилось к США с просьбой «пересмотреть» запрет на въезд в страну для граждан Ирака, сообщает Reuters. «Необходимо, чтобы новая американская администрация пересмотрела это ошибочное решение», — говорится в заявлении иракского МИДа​. В нем также упоминается сотрудничество в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена на территории России). «Мы подтверждаем стремление Ирака к укреплению стратегического сотрудничества //между двумя странами», — отмечается в документе.

