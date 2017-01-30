Представители правопреемников убитой в Гюмри семьи подали жалобы в Кассационный суд

Представители правопреемников потерпевших по делу о жестоком убийстве семьи Аветисянов в Гюмри подали в Кассационный суд Армении жалобы на решение Апелляционного суда, которым были отклонены их аппеляционные жалобы и был оставлен без изменений приговор суда первой инстанции. Напомним, 12 января 2015 года в городе Гюмри была убита семья из семи человек, включая полугодовалого ребенка, который скончался в ереванском медцентре спустя неделю. По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков. Он был задержан российскими пограничниками при попытке пересечения армяно-турецкой границы и на допросе признал свою вину. 23 августа суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению. Пермяков был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. 1, 5, 8 ч. 2 ст. 104(Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем), пп. 3 и 4 ч. 2 ст. 175(Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение и с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 34-329(Попытка незаконного пересечения государственной границы) Уголовного кодекса РА. Против решения суда общей юрисдикции Ширакской области Армении были поданы три апелляционные жалобы. Представитель правопреемников потерпевших Арамазд Кивирян требует отмены и изменения приговора и отправки дела в нижестоящую инстанцию на новое рассмотрение по части, касающейся гражданского иска к РФ. Еще двое представителей правопреемников потерпевших Артур Сакунц и Араик Залян ходатайствуют отменить и изменить приговор и отправить дело в соответствующую нижестоящую инстанцию на новое рассмотрение. Что касается жалобы адвоката Пермякова - Эдуарда Агаджаняна, то Пермяков отозвал ее. Апелляционный суд 19 декабря прошлого года оставил без изменений вынесенный 23-го августа 2016 года судом общей юрисдикции Ширакской области, посчитав его законным, обоснованным и мотивированным. Что касается гражданского иска, то Апелляционный суд констатировал, что суд общей юрисдикции Ширакской области на судебном заседании от 27 мая 2016 года не вынес решения о принятии гражданского иска к производству, однако вынес решение о признании гражданского истца и ответчика, нарушив тем самым нормы Уголовно-процессуального кодекса РА. При этом Апелляционный суд счел, что поданную представителем правопреемников потерпевших А. Кивиряном жалобу не должны были принимать к производству, следовательно, вышеприписываемое суду первой инстанции нарушение не может считаться существенным и служить основанием для отмены приговора.