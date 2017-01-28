Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154

Ошибки экипажа стали причиной крушения Ту-154 министерства обороны в Черном море, пишет «Коммерсантъ». По ее данным, все системы самолета исправно работали до столкновения с водой, а версия теракта была исключена ранее По результатам анализа записей параметрического самописца эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, все системы самолета исправно работали до столкновения с водой. При этом ранее — после взрывотехнической экспертизы обломков лайнера — была опровергнута и версия о возможном теракте на борту или его обстреле земли. Поэтому единственной версией расследования стала ошибка экипажа. Эксперты в настоящее время изучают работу летчиков во время взлета лайнера.

