Министр обороны: каждый случай самоубийства в армии расследуется досконально

Каждый случай самоубийства в армии расследуется досконально, сказал в пятницу журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян. 25-го декабря около 08:50 на боевой позиции одной из воинских частей Минобороны Армении было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Шаварша Галстяна со смертельным огнестрельным ранением в области челюсти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 110-й (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении. СМИ написали о том, что Галстян был единственным сыном в неполной семье и не должен был служить на передовой. "Независимо от семейного и социального положения, ранение, смерть любого военнослужащего, несчастный случай, а также доведение до самоубийства вызывают большое беспокойство. Семья доверила армии сына, и армия отвечает за условия несения службы, душевное состояние и настроение военнослужащих", - сказал Саркисян. По его словам, в армянской армии есть специальные структуры, которые несут за это ответственность. "В тех материалах, которые были мне предоставлены, не было нарушений процесса призыва, но я снова лично изучу этот вопрос", - сказал Саркисян. При этом он отметил, что в целом ситуация в армии благополучна, хотя исключить самоубийства невозможно ни в какой системе. "Изучение статистики показывает, что число самоубийств среди военнослужащих ВС Армении почти в четыре раза меньше, чем среди их гражданских сверстников. Тем не менее, это не значит, что мы должны успокоиться, просто работа, осуществляемая в ВС, дает свои результаты. Да, вооруженные силы являются закрытой структурой, где налицо сложные условия и очень высокий уровень стресса", - сказал Саркисян, сообщает Новости-Армения.