Мингорсуд оставил без изменений постановление о выдаче российско-израильского блогера Азербайджану

Минский городской суд оставил без изменений постановление заместителя генпрокурора Беларуси Алексея Стука о выдаче российско-израильского блогера Александра Лапшина по просьбе прокуратуры Азербайджана, пишет dw.com. Оглашение приговора Мингорсуда прошло в четверг, 26 января, в открытом режиме. Жалобу Лапшина на решение прокуратуры о его выдаче суд оставил без изменений. Защита блогера уже заявила, что намерена обжаловать постановление в Верховном суде. Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, объявившего блогера в международный розыск по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха. МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. С аналогичной просьбой к Минску обратился также МИД России. Об этом сообщает tert.am.