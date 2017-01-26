Афины не выдадут Анкаре восемь беглых офицеров

Высший суд Греции отказал Анкаре в выдаче восьми турецких военных, бежавших из Турции после июльской попытки государственного переворота. Как заявил в Афинах в четверг, 26 января, председательствующий судья, справедливое судебное разбирательство в случае выдачи Турции этих военнослужащих маловероятно. Кроме того, суд постановил выпустить их из следственного изолятора. Тяжба о невыдаче офицеров продолжалась шесть месяцев. Они пытались доказать в судах низшей инстанции, что по возвращении на родину их ждет жестокое обращение в тюрьме. Адвокат турецких военных заявлял, что у его подзащитных есть все основания опасаться за свою жизнь в случае экстрадиции в Турцию. Анкара называет их предателями и "террористическими элементами" и намерена судить по обвинению в причастности к неудавшемуся путчу. Сразу после того как стало известно о решении афинского суда, суд в Стамбуле поручил прокуратуре выдать ордеры на арест военных, а в МИДе заявили о том, что вердикт греческого суда "противоречит международным принципам".