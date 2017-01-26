Суд в Москве отказал Армену Джигарханяну в иске к экс-супруге

Пресненский суд Москвы отказал в иске актеру и режиссеру Армену Джигарханяну к его бывшей супруге Татьяне Власовой о взыскании $77 тысяч за дом в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Пылину. "Пресненский суд постановил в исковых требованиях Джигарханяну отказать", - сказала она. Поводом для подачи иска стала продажа частного дома в США, который ранее приобрели супруги за $133 тыс. Согласно исковым требованиям, адвокаты режиссера просили у ответчицы половину суммы в $66,5 тыс., вырученной от продажи дома, а также в качестве процентов $10,5 тыс. "за пользование денежными средствами". Официально брак был расторгнут в 2015 году.