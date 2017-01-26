Суд в Москве отказал Армену Джигарханяну в иске к экс-супруге

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 26 Января 2017, 17:20
Пресненский суд Москвы отказал в иске актеру и режиссеру Армену Джигарханяну к его бывшей супруге Татьяне Власовой о взыскании $77 тысяч за дом в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Пылину.

"Пресненский суд постановил в исковых требованиях Джигарханяну отказать", - сказала она.

Поводом для подачи иска стала продажа частного дома в США, который ранее приобрели супруги за $133 тыс. Согласно исковым требованиям, адвокаты режиссера просили у ответчицы половину суммы в $66,5 тыс., вырученной от продажи дома, а также в качестве процентов $10,5 тыс. "за пользование денежными средствами".

Официально брак был расторгнут в 2015 году.

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