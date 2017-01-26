Возможная продажа израильской системы ПРО «Железный купол» Азербайджану должна пройти проверку в рамках контроля экспорта вооружений США, сообщает Армянский национальный комитет Америки. АНКА призывает выступить против передач тактической системы «Железный купол» третьей стороне. «В результате опрометчивой продажи, комплектующие США прейдут в руки агрессивной диктатуры, рискуя дальнейшей передачей другим странам, открыто враждующим с Америкой. Этим они способствуют возрастанию военного потенциала Азербайджана, повышая риск войны»,- говорится в заявлении. Напомним, что в азербайджанских СМИ муссировалась информация о якобы достижении соглашения с Израилем по сделке, но никакого официального подтверждения так и не появилось. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
АНКА: Продажа «Железного купола» Баку подпадает под контроль экспорта вооружений США
- Право - 26 Января 2017, 15:59