Правительство не видит демпинга в авиационной сфере

«Демпинг – это явление, которое регулируется законом, и при его наличии предпринимаются конкретные меры. Мы не видим демпинга, есть очень жесткая конкуренция, в рамках которой компании, да, в очень тяжелой форме, сосуществуют», об этом сказал начальник Госуправления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян. Он прокомментировал обращение руководства компании «Армения», в котором говорится о демпинге и преступной конкуренции. «Компания пытается найти свое место на армянском рынке. Но в одну только Москву у нас в день бывает 14-15 рейсов. Конкуреция очевидна», сказал Аветисян. Он добавил, что продолжаются переговоры по созданию совместной армяно-российской авиакомпании. Что касается рейсов российского лоукостера Победа из гюмрийского аэропорта Ширак, Сергей Аветисян ответил, что самолеты летают полностью укомплектованные, и сейчас обсуждается вопрос увеличения числа рейсов.