Армения по Индексу восприятия коррупции в 2016 году заняла 113 место, ухудшив позиции на 18 пунктов

/АРКА/. Армения в глобальном рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции - 2016" заняла 113 место, ухудшив свою позицию по сравнению с 2015 годом на 18 пунктов. Как заявил в среду журналистам руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян, Армения наряду с 18-ю странами включена в регион Восточной Европы и Центральной Азии, считающийся одним из самых коррумпированных. "В 2016 году Индекс восприятия коррупции в Армении составил 33 против 35 в 2015 году. В пределах стратегической ошибки, которая для Армении составляет 4 пункта, это означает, что ситуация в стране не ухудшилась. Однако с 2014 года в стране наблюдается тенденция снижения индекса" ,- заявил Октанян. В глобальный рейтинг Transparency International "Индекс восприятия коррупции - 2016" включено 176 стран. Помимо Армении в группу государств региона Восточной Европы и Центральной Азии входят балканские страны, не входящие в ЕС (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Македония и Косово); бывшие советские страны, кроме стран Балтии, входящих в ЕС; а также Турция. Среди стран постосоветского пространства Армению в глобальном рейтинге обошли такие страны как Литва (38 место), Грузия и Латвия (44), Беларусь (79). При этом Армения опередила Азербайджан и Молдову (123 место), Казахстан, Россию и Украину (131 место), Кыргызстан (136 место), Таджикистан (151), Туркменистан (154) и Узбекистан (156). Говоря о том, могли ли повлиять на позицию Армении процессы, связанные со сменой правительства и деятельностью нового премьера Карена Карапетяна, Октанян подчеркнул, что поскольку исследование было завершено в августе 2016 года, поэтому формально период работы Карена Карапетяна в должности главы армянского правительства в нем не учтен. Говоря о глобальной динамике, Октанян отметил, что если раньше лишь треть стран регистрировала серьезные проблемы с коррупцией (показатель ниже 50-ти), то сейчас их число выросло до 69%. "Показатель 100 не был зарегистрирован ни в одной стране, что говорит о том, что в мире нет некоррумпированных стран" ,- сказал Октанян, добавив, что в глобальном смысле коррупция связана с такими социальными явлениями как бедность и социальное неравенство. Лидерами рейтинга являются Дания, Новая Зеландия (показатель 90), Финляндия (89), Швеция (88), Швейцария (86), а аутсайдерами Сомали (10), Южный Судан (11), Северная Корея (12), Сирия (13). Рейтинг составляется на базе "индекса восприятия коррупции" (CPI), который может варьироваться от 0 до 100 баллов. При этом 0 баллов означает "самый высокий уровень восприятия коррупции" (то есть наибольшую подверженность ей), а 100 - "самый низкий".