Дело о связи Миграна Погосяна с оффшорным скандалом прекращено за отсутствием состава преступления

Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное дело о связи бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Министерства юстиции Армении Миграна Погосяна со скандальным делом о панамских оффшорах. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом в беседе с Tert.am сказала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян. По ее словам, согласно добытым по итогам следственных и процессуальных мер, предпринятых Специальной следственной службой, данным не обосновано обстоятельство участия в незаконной предпринимательской деятельности должностного лица. Об этом сообщает tert.am.