Арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений и тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. Об этом в среду, 25 января, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили факт ареста, подчеркнув, что расследование "ведется в отношении частного лица". Стоянов находится в СИЗО Лефортово с декабря 2016 года. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, сообщает издание со ссылкой на источники. В аккаунтах в социальных сетях видно, что Стоянов последний раз регистрировался 4 декабря, Михайлов - 5 декабря. Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса РФ), сообщают источники издания. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от иностранной организации. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности. Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, "придется заново выстраивать отношения с государством", отмечают собеседники издания. Ранее газета писала о возможной отставке куратора кибербезопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием УСБ в отношении одного из его заместителей.
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" арестован по делу о госизмене
- Право - 25 Января 2017, 10:27