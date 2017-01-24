Россия и Армения подписали соглашение о взаимных поездках по внутренним паспортам

Председатели правительств России и Армении подписали четыре двусторонних документа, включая соглашение об изменениях в режиме безвизовых поездок граждан. Как сообщает «РИА Новости», договоренности были окончательно достигнуты в ходе официального визита в Россию премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Кроме того, Минпромторг России и Минэкономики Армении подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве и программу межрегионального сотрудничества на 2016—2021 годы. Также закрепили взаимные обязательства об оповещении в случае аварии на атомной электростанции «Росатом» и Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении. Ранее правительство Армении одобрило решение о разрешении россиянам въезда в страну по общегражданскому паспорту. Инициатива принималась, как заявлял министр иностранных дел страны Шаварш Кочарян, чтобы увеличить турпоток из России.