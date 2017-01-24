Национальное бюро Интерпола в Армении в 2016 году обнаружило четыре похищенные машины. Как отмечается в отчете бюро, на основании полученных из специализированных пунктов таможенного оформления Комитета по госдоходам и Дорожной полиции Армении данным, проверено 21952 (в 2015 г – 27507) транспортных средств. В результате проверок выявлены 4 (в 2015 г – 38) похищенных машины. В международном розыске находятся 162 (в 2015 г – 163) похищенных на территории Армении автомобиля. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Бюро Интерпола в Армении в 2016 году обнаружило четыре похищенные машины
- Право - 24 Января 2017, 13:56