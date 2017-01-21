56-летний мужчина убит в одном из домов в центре Еревана

Мужчина найден мертвым накануне ночью в одном из домов в центре Еревана. Тело 56-летнего жителя Еревана Армена Сурменеляна обнаружили в одной из квартир на улице Туманяна, где проживает его знакомый. Сам потерпевший проживает в одном из домов на улице Сарьяна. На теле Сурменеляна обнаружены колото-резаные ранения. По данному факту следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления СК Армении по городу Ереван возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104(Убийство) УК РА. В Следственном комитете Армении сообщили, что подозреваемый задержан.