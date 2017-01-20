Представители Бакинской делегации МККК посетили Арсена Багдасаряна. Об этом сообщила представитель пресс-службы Красного Креста в НКР Этери Мусаелян, отвечая на запрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am. «18 января представители Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане посетили военнопленного и предоставили ему возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Посещение прошло в рамках стандартных процедур МККК. Согласно своему мандату, МККК посещает заключенных для того, чтобы провести мониторинг условий содержания под стражей, обращения с ними, а также для того, чтобы у них была возможность поддерживать связь с близкими», - сообщила Этери Мусаелян. Житель Нагорно-Карабахской Республики Арсен Багдасарян был пленен 26 декабря 2014 г. По прошествии полутора месяцев после задержания власти Азербайджана обвинили пленного в диверсии и убийстве, попытавшись представить его «членом диверсионной группы». После этого Арсен Багдасарян был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Представители МККК посетили Арсена Багдасаряна
- Право - 20 Января 2017, 19:06