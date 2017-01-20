Беларусь решила экстрадировать блогера Лапшина в Азербайджан

Заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля, известного блогера и путешественника Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, решение может быть обжаловано в суде в десятидневный срок.

“Решение пока не предоставлено адвокатам Лапшина, но им удалось получить выдержку из постановления. Созданная Палатой адвокатов Армении рабочая группа работает по этому вопросу и в рамках своих возможностей окажет Александру Лапшину специализированную помощь. Александр Лапшин нуждается в нашей помощи”, - написал Ара Зограбян.

Напомним, гражданин РФ и Израиля Лапшин был заключен под стражу на территории Республики Беларусь на основании запроса генеральной прокуратуры Азербайджана. Причиной ареста явилось то обстоятельство, что Лапшин, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года посещал Нагорно-Карабахскую Республику, а 6 апреля и 29 июня 2016 года в своем блоге выступал с призывом, направленным на поддержание независимости НКР.

А вот что написал на своей страничке в Фейсбук сам Александр Лапшин.Ребята, сегодня я не скажу вам доброе утро, ибо новости у нас хреновые. Как вы помните, во вторник было интервью с Лавровым https://www.youtube.com/watch?v=03o79uSTnRg&feature=youtu.be Я надеюсь, что вы услышали четкое мнение об экстрадиции и четкую позицию по вопросу недопустимости экстрадиции! В тот же день официальные СМИ Азербайджана разразились ответной риторикой, обвиняя Сашу в терроризме! Пора понять, что Баку расценивает Лапшина как возможную террористическую угрозу. Да, именно террористическую. http://m.vesti.az/news/319906 Следующий шаг - в том издании (это не левая газетенка, а официальные СМИ!) откровенно ксенофобская статья http://vesti.az/news/297628 Начинающаяся словами: Россия всегда славилась ловкачами, мошенниками разных мастей.А теперь, внимание, вопрос, как вы думаете, кого поддержала БЕЛАРУСЬ Да, именно, тех, кто называет всех руских и евреев мошенниками, кто считает соседние страны “недоразумением”.А потому заместитель генпрокурора Беларуси Стук А.К. вечером 17/01 вынес “справедливое решение” о НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРАДИЦИИ ЛАПШИНА А.В. в Республику Азербайджан. Вы думаете, что о решнии было сообщено? НЕТ!!! Ни родственникам, ни адвокатам, ни дипмиссиям РФ И Израиля! Иными словами, 17/01 вечером тихо вынесли, 18/01 в 14-45 тихо отправили ФАКСОМ в СИЗО. Лишь благодаря упорству адвоката вечером 18/01 я и консульства РФ И Израиля узнали, что решение есть. Да и то ответ адвокату дан был такой: “да , есть уже решение, вчера вынесли. Вот пойдете к Лапшину и узнаете подробности”. Прокурор считает, что выдача решения адвокатам не предусмотрена УПК РБ. Мало того, на момент вручения решения Саше, информации о нем небыло даже в МИД Беларуси, в который незамедлительно обратились консулы Израиля и РФ! По крайней мере, МИД РБ не подтвердил им факт принятия такого решения. Вчера 19/01 с самого утра и почти весь адвокаты провели у Саши в СИЗО. Кстати, выяснилось, что ему Решение было передано 18/01 только после ужина, т.е. ближе к 19-00, когда, естественно, посещение СИЗО адвокатами уже невозможно. Если учесть, что на обжалование решения есть всего 10 дней, то мы видим, как силовики всеми силами стараются сократить и этот срок и ЛИШИТЬ ТЕМ САМЫМ САШУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ!!! Но адвокаты свое дело сделали, из текста решения были сделаны выписки самых важных обстоятельств. Мягко говоря, Решение вызывает недоумение, ибо в нем появились совершенно НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, которых НЕ БЫЛО в запросе на экстрадицию.Не с ними был ознакомлен Саша во время задержания, не их рассматривали адвокаты, готовя защиту практически в слепую (ведь УПК РБ оказывается не предусматривает права затника узнать, в чем же конкретно обвиняют его клиента - вот тебе номера статей, и на том скажи спасибо!) Итак, вспоминаем протокол задержания и изанчальный запрос Азербайджана (все это имеется в азербайджанских СМИ, это вовсе не тайна): - основанием для задержания Саши были статьи 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц»)- 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Именно с этим его ознакомили в Первомайском РУВД при задержании. Но в Решении преступление саши вдруг получило иную квалификацию, тяжкую, и... не соответствующую не одной из данных статей:“Лапшин Александр (Олександр)Валерьевич обвиняется в том, что, он, вступив по предварительному сговору в преступную связь с неустановленными лицами и СОЗДАВ ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, в апреле 2011года и в октябре 2012 года без наличия соответсвтующих документов, минуя контрольно пропускные пункты, незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики.” Сравниваем с текстом статьи 318, ч2 УК Азербайджанской Республики:318.1. Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, —наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок до двух лет.318.2. Деяния, предусмотренные статьей 318.1 настоящего Кодекса, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Да, много похожих слов, только смысл совершенно иной:- в 318 отсутствует определение - “создание преступной группы”, это другая статья, которую в качестве основания для задержания Азербайджан не заявлял, а прилепил к делу уже позднее - чтоб уж наверняка белорусские коллеги возмутились поведением разубшевавшегося Фантомаса Лапшина, меняющего как перчатки свои неустановленные лица. Хотите поискать создание преступной группы в ст. 281? и там не найдете. Я уже не говорю о самом утверждении - огранизовал группу из неустановленных лиц. Если утвержаете, что создал ОПГ - доказательства и лица в сутдию. Нет установленного факта создания ОПГ (т.е. не можете назвать поименно, кто там состоит), не имеете права обвинять!!! В другое время мы бы посмеялись, но сейчас это страшно, реально страшно - все ишито белыми нитками, но на основаннии “фактов” человека могут, хотят и очень стараются реально осудить на очень большой срок. Нет преступления? Не важно, найдем НАКАЗАНИЕ!!! С другой стороны, такое определение создает прекрасный повод для новых инсинуаций - любая фотография Александра, на которой есть еще люди - друзья ли, родственники, или просто прохожие, попавшие в кадр случайно, может быть притянута к “следствию” - “вот она, группа неустановленных лиц” (в качестве иллюстрации подойдет даже фото с выпускного вечера в школе - а вдруг еще в те годы уже планировал преступления). Если же в архивах найдется фото Саши из армии в форме - а скажите мне, кто такие не делал? - мы получим уже переход границы с применением насилия. А то и объявление войны прилетят! Но вернемся к тексту Решения:“Насиминским районным судом г. Баку 01.07.2016 к Лапшину Александру (Олександру) Валерьевичу применена мера пресечения в виде ареста.” Внимательно читаем - НАСИМИНСКИМ районным судом. А в требовании о выдаче фигурирует решение Нариманского районного суда г. Баку. Он же фигурирует в официальном извещении о задержании гражданина РФ, который Первомайский РУВД 16 декабря отправил посольство РФ в Беларуси. Теперь понятно, почему было отказано адвокатам в ознакомлении с материалами, присланными из Баку, ведь в соответствии со ст.58 Конвенции о правовой помощи 2. К требованию о выдаче для осуществления уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления о заключении под стражу. И только слепой не заметил бы сразу разницу в названии судов в запросе о выдаче и в собственно документах, предоставленных гораздо позже. А тут уже возникает множество вопросов, первый из которых “А судьи кто? “ причем , в прямом смысле. А дальше господа из ГП РБ пишут о наличии в УК РБ статей, по которым “деяния” Лапшина являются наказуемыми и в РБ:Ч. 3 ст.361: 1. Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению террористического акта или диверсии, или совершению иных действий в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности либо распространение материалов, содержащих такие призывы, –наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. 2. Призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной или международной организации, совершить действия в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности либо распространение материалов, содержащих такие призывы, при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с использованием средств массовой информации, – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Не правда ли, территоризм и диверсии, а также измена РБ, призывы к иностранному государству совершить действия в ущерб национальной безопасности - это тоже самое, что “публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана”.?Тем более, что так и не доказано, где и когда, и главное кого Саша призывал свергнуть и чью власть насильственно удержать, а также где и когда он призывал/требовал нарушить целостность Азербайджана? А когда он совершил госизмену Республике Беларусь, гражаднином которой никогда не являлся? В Решении указано, что ч.2 ст. 318 УК АР соответствует ч3. ст 371“Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой, –наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.” У азербайджанцев - незаконное пересечение ОХРАНЯЕМОЙ границы. Это важное различие. Саше инкриминируют посещение НКР, но ведь сам Азербайджан признает, что ТЕРРИТОРИЯ НКР ИМ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ. Следовательно, то, что не котролируется - не охраняется, то что не охраняется не подлежит ст. 318. У Беларуси нет понятий Охраняемая граница и неохраняемая. Так что похожие слова есть, смысл же абсолютно разный. Но снова желание экстрадировать превалирует над необходимостью соблюдать УК, УПК, а равно права гражданина РФ и Израиля Лапшина А.В. Почемуто был напрочь забыта ст. 14, п2 и п.5 договора о Создании союзного Государства, о которых говорил на пресс конференции Лавров! Кстати, о праве на защиту - в резолютивной части решения указано, в 1. Удовлетворить просьбу ГП Азербайджана о выдаче, а в п.4 Копию постановления напривить Лапшину Александру (Олександру) Валерьевичу, разъяснив право на обжалование.Но работники генпрокуратуры, а в частности, прокурор, назначенный исполнителем по делу, Григорьев М.С, не смог пройти порядка 600 м (примерно такое расстоние от генпрокуратуры до СИЗО) и вручить данное решение Саше и, как того требует закон, разъяснить порядок обжалования данного решения. Между прочим, к решению должен быть приложен акт с подписью Александра о том, что ему все права разъяснены. А вот сходить к Саше в праздничное время и провести ряд внеурочных бесед без протокола силовикам труда не составляло, равно как и вынести чудовищное решение, которое открывает широкие горизонты. Для кого? Для граждан любой страны, побывавших например, в Абхазии через КПП Псоу. Все, ребята, лафа кончилась - рассказали, как красиво в Гагре, написали в соцсетях, вывесили фото - добро пожаловать в тюрьмы Грузии. А блогеры, которые так радовались, что Лапшину конец, ну счастья вам, большого - ведь многие уже сгоняли в пресс-туры в Крым. Группой сфоткались, ага, отчеты выложили в ЖЖ и ФБ - а это сговор и преступная группа, незаконно пересекающая границу, ждите своих данных в межгосударственном розыске и не удивляйтесь, что в скором времени вы займете сашино место на Володарке.