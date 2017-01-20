СМИ узнали о расследовании возможных связей команды Трампа с Россией

РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и разведывательных служб США изучают перехваченную информацию и финансовые транзакции, чтобы выявить связи окружения избранного президента Дональда Трампа с российскими чиновниками. Команда Трампа заявляет, что ничего не знает о причинах расследования, сообщает издание New York Times. Расследование возглавляет ФБР при поддержке АНБ, ЦРУ и отдела расследования финансовых преступлений министерства финансов США. Они ищут связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба избранного президента США и экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна. "Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования", — цитирует газета пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс. Манафорт, в свою очередь, назвал информацию о подобном расследовании "грязной шуткой и абсолютной ложью демократов". Как сообщает газета, сотрудники разведки передали отчеты на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений на данный момент нет. Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств американские власти предоставить не смогли.