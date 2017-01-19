Конституционный суд РФ разрешил не платить экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

РИА Новости. Конституционный суд разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", — огласил решение глава КС Валерий Зорькин. По его словам, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога. "Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", — говорится в постановлении. Зорькин признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации. Согласно действующему законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат Конституции.