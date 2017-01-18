Более 7,8 тыс. частных предпринимателей в Армении прекратили свою деятельность в 2016 году

/АРКА/. В 2016 году 7886 частных предпринимателей прекратили свою деятельность в Армении, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении. В сообщении отмечается, что Агентство государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции Армении в 2016 году зарегистрировало и взяло на учет 3417 обществ с ограниченной ответственностью, 68 закрытых акционерных обществ, 6 открытых акционерных обществ, 10 государственных некоммерческих организаций, 3 производственных кооператива, 32 общественные некоммерческие организации, 54 сельскохозяйственных кооперативов и 13095 частных предпринимателей, из которых 1818 были перезарегистрированы. За отчетный период были зарегистрированы 290 общественных организаций, 8 партий, 6 союзов юридических лиц, 104 фонда, 9 профессиональных организаций, одна религиозная организация, 10 государственных управленческих учреждений, 16 областных управленческих учреждений, 57 потребительских кооперативов. В 2016 году были осуществлены регистрации, обусловленные в одном случае разделением, в двух случаях – реорганизацией, в 39 случаях – объединением и в 17 случаях – разделением. Были осуществлены также регистрации в связи с изменением в 8144 коммерческих организациях, учтены изменения у 2541 частных предпринимателей, прекращение деятельности 7886 частных предпринимателей и 653 случая роспуска у юридических лиц. Регистрация и учет были осуществлены в сроки, установленные законом. В государственный бюджет было перечислено 160 млн. драмов. Агентство поставило на учет 23 СМИ, в том числе, 17 газет и 6 журналов.