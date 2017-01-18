ВС Азербайджана предприняли диверсию близ Чинари при отсутствии угроз с армянской стороны – Омбудсмен

Офис Защитника прав человека Армении сегодня опубликовал результаты работы по сбору фактов, проведенной после предпринятой ВС Азербайджана утром 29 декабря 2016 года попытки диверсионной вылазки на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области РА. По его словам, работа по сбору фактов осуществлялась на основе открытых ресурсов и по принятым международным методам в период с 29 по 30 декабря 2016 года, а также в праздничные дни. Были также собраны факты касаемо случаев обстрела азербайджанскими ВС села Чинари в январе 2017 года. Предпринятый противником 3-го января обстрел велся в направлении школы и детского сада, а 8 января – жилых домов. Арман Татоян отметил, что результаты работы по сбору фактов дают основание заключить, что азербайджанские ВС лишили жизни троих военнослужащих и осуществили нападение в условиях отсутствия какой-либо угрозы причинения армянскими военнослужащими вреда противнику. Противник вел обстрел села с восьми утра, который длился до часа. Люди, в том числе дети, вынуждены были спасаться в укрытиях. Предпринятые противником 3-го января обстрелы были также опасны, поскольку длились с 18:05 до 19:00, что означает, что там могли оказаться дети. Омбудсмен подчеркнул, что близ села нет воинской части, нет ни одного военного объекта. Там проживает исключительно мирное население, что очевидным образом указывает на намерение причинить вред жизни и здоровью мирных жителей.