Савченко предложила «сдать» Крым ради возвращения Донбасса

Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса необходимо отказаться от Крыма. По словам депутата, другого мирного пути она пока не видит Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что возврат Донбасса мирным путем возможен лишь, если «сдать» Крым России. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «112 Украина». «Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим... Они должны отказаться от Крыма», — заявила Савченко. «​Он [Крым] сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье», — сказала она. Отказаться от Крыма ради Донбасса, по ее словам, следует, чтоб «не сделать Приднестровьем еще и Донбасс». «Другого мирного пути я пока не вижу», — добавила депутат, отметив, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

