Москва против экстрадиции Лапшина - Лавров

Москва предпринимает шаги, чтобы разрешить ситуацию с гражданином России и Израиля Лапшиным, отметил Лавров. «У нас был консульский контакт с господином Лапшиным. Знаем, что он является и гражданином Израиля. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля», — сказал министр. Он отметил, что Россия против экстрадиции своих граждан. Напомним, Лапшин был задержан в Белоруссии по просьбе официального Баку за посещение Нагорного Карабаха. При этом Ереван выступает в защиту Лапшина.