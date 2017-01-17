Страсбург обязал Россию выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»

Страсбургский суд вынес решение по жалобе на запрет американцам усыновлять детей из России. Инстанция присудила €75 тыс. гражданам США, которым «закон Димы Яковлева» не позволил усыновить тяжелобольных сирот Европейский суд по правам человека признал, что «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей. Решение по 16 жалобам опубликовано во вторник, 17 января, на сайте Страсбурского суда. Им присуждена компенсация в размере €75 тыс. — по €3 тыс. каждой семье. Россия также должна компенсировать судебные издержки — в общей сложности $14,5 тыс., то есть по $600 каждой семье, кроме одного заявителя (ему издержки компенсированы в размере $186). Жалобы подали 45 граждан США из различных штатов (Юта, Монтана, Джорджия, Небраска, Иллинойс и т.д.). Во многих семьях уже живут приемные дети. Американцы планировали усыновить 27 детей из российских регионов. В материалах отмечается, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний, вызывающих нарушения в развитии и требующих специальной медицинской помощи. Среди детей есть и ВИЧ-инфицированные. Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Сироты успели привязаться к приемным семьям, отмечается в материалах ЕСПЧ. Кроме того, в одном случае речь идет об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье. К концу 2012 года заявители выполнили все условия и почти завершили процедуру усыновления, когда был принят «закон Димы Яковлева». Попытки оспорить акт в российских судах оказались безуспешными, после чего истцы приняли решение обратиться в ЕСПЧ. В решении Страсбургского суда отмечается, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни (ст.8 Европейской конвенции по правам человека). Также был нарушен запрет дискриминацию (ст.14 конвенции). Суд единогласно согласился с требованиями заявителей. С особым мнением выступил российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов. Он отметил, что повод для жалобы — это «техническая» трактовкой Конвенции о правах человека, так как процесс усыновления не был завершен на момент введения запрета. Присужденную компенсацию Дедов счел символической по сравнению с суммами, которые обычно фигурируют в постановлениях ЕСПЧ. «В России есть более серьезная проблема. Российское правительство уведомило Суд, что в стране остаются 66 тыс. детей, брошенных родителями и помещенных в приюты. Общее число таких детей за последние 25 лет может достигать 300 тыс. Разумеется, это результат структурной общественной проблемы, вызванной распадом системы ценностей и недостатком социальной ответственности. Эту проблему нельзя решить ни при помощи межгосударственного усыновления, ни с использованием политического давления», — заключил Дедов. Порядок усыновления российских детей иностранцами изменился после вступления в силу 1 января 2013 года «закона Димы Яковлева». Документ ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США. В начале июля 2008 года усыновленный гражданами США Дмитрий Яковлев погиб из-за того, что был оставлен на жаре в закрытом автомобиле. Документ, как предполагали депутаты Госдумы, должен был стать симметричным ответом на «акт Магнитского», который запретил въезд в США ряду российских чиновников и предполагал заморозку их счетов. «Закон Димы Яковлева» критиковали общественность и правозащитники, а также высокопоставленные чиновники.

