В Кассационный суд Армении поступит еще одна жалоба по делу об убийстве семьи Аветисян

В Кассационный суд Армении до конца недели поступил еще одна жалоба по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри. Как сообщил корреспонденту Новости Армении – NEWS.am адвокат Арамазд Кивирян, жалоба находится в процессе подготовки, в ближайшее время она будет направлена в Кассационный суд Армении. Ранее решение Апелляционного суда Армении по делу об убийстве семьи Аветисянов в Гюмри обжаловал другой представитель правопреемников потерпевшей стороны правозащитник Артур Сакунц. Напомним, что 19 декабря Апелляционный суд Армении оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу об убийстве семьи Аветисян. В Апелляционный суд обратились адвокат Валерия Пермякова Эдуард Агаджанян и представители правопреемников потерпевших, Арамазд Кивирян и Артур Сакунц. Позже было представлено заявление Валерия Пермякова об отказе от жалобы и нежелании присутствовать на суде. Еще в суде первой инстанции адвокат Арамазд Кивирян, представляющий интересы правопреемников потерпевших - Анаит Коштоян, Лусине Аветисян, Нарине Погосян и Андраника Погосяна, представил гражданский иск о возмещении ущерба. Размер иска оценивается по 50 тысяч евро за каждого взрослого члена семьи, по 100 тысяч евро за детей – Асмик и Сережу Аветисянов. Арамазд Кивирян также ранее заявил о намерении обратиться в Кассационный суд. Трагедия произошла 12 января 2015 года. Согласно обвинительному заключению, солдат российской базы Валерий Пермяков проник в дом семьи Аветисян и застрелил жителей дома Аиду Аветисян, Асмик Аветисян, Сережу Аветисян, Армена Аветисяна, Араксю Погосян и маленькую Асмик Аветисян. Затем нанес пять ударов маленькому Сереже Аветисяну. Ребенок скончался в больнице семь дней спустя. Валерий Пермяков объясняет свои действия тем, что хотел добраться домой. Пермяков самовольно оставил пост, прихватив автомат. Блуждая по ночному Гюмри, ему захотелось пить, и он, взломав окно, пробрался в дом Аветисянов, чтобы напиться. Проснувшаяся от шума Аида Аветисян закричала. По утверждению Валерия Пермякова, он испугался, и начал стрелять. При этом никто из соседей не слышал звуков стрельбы. Расстреляв семью, Валерий Пермяков переоделся в найденную в доме одежду и скрылся, взяв из дома немного денег и мобильные телефоны убитых. При этом собственную форму с указанием имени и фамилии владельца, а также автомат, он оставил в доме Аветисянов. Валерий Пермяков был обнаружен российскими пограничниками на территории заставы «Баяндур». 12 августа 2015 г на выездном заседании 5 гарнизонного суда в Гюмри Валерий Пермяков был приговорен за дезертирство к десяти годам лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима. 23 августа судья суд Ширакской области признал Валерия Пермякова виновным по всем пунктам обвинения – убийстве семи членов семьи Аветисянов (п. 5 и 8 ч.2 статьи 104), разбойном нападении (п.3 и 4 ч.2 статьи 175), попытке незаконного пересечения границы (ч.1 статьи 34-329). Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В Кассационный суд Армении поступит еще одна жалоба по делу об убийстве семьи Аветисян
- Право - 17 Января 2017, 10:34