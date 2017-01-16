Иностранные гранты Министерства юстиции Армении

  • Lragir.am
  • Право - 16 Января 2017, 15:40
 «Союз информированных граждан» продолжает представлять серию статей о полученных государственными органами Армении иностранных грантах. На этот раз мы обратились к полученным Министерством юстиции Армении грантам за 2007-2015гг.  В течение этих лет Министерство юстиции получило иностранные гранты  в размере более чем 32,6 млн долларов.

Таким образом, Всемирным Банком Офису реализации судебно-правовых программ были предоставлены следующие гранты:

 

•             Голландский  2008-2010гг. - 4,8 млн долларов

•             Японский грант 2007-2013гг. – 3 млн долларов

•             На данный момент осуществляется программа дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации Школы адвокатов в размере 468.000 долларов.

ГНКО «Реабилитационный центр правонарушителей» при Министерстве юстиции РА получила из бюро Государственного департамента США по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (посредством армянского филиала организации «Пи Ейч Интернешнл») получила следующие гранты: 

 

В январе-мае 2014 года около 900 долларов на программу  «Равные возможности для всех детей»

•             Около 4,700 долларов с целью осуществления программы «Создание родительского клуба среди женщин УИУ «Абовян»»

•             С декабря 2015 года эта организация финансирует также программу «Поспособствуем доступу к правосудию для детей» стоимостью 3,920 долларов.

 

В рамках выделенных Советом Европы грантов Министерство юстиции осуществляет следующие программы:

•             «Укрепление независимости правосудия, профессионализма и подотчетности» -2,2 млн долларов,

•             «Содействие созданию службы пробации в Армении» – 732.000 долларов,

•             «Укрепление применения Европейской конвенции о правах человека и прецедентов Европейского Суда по правам человека в Армении» - 1.3 млн долларов,

•             Программа «Укрепление здравоохранения и прав человека в тюрьмах Армении» стоимостью примерно 1 млн долларов.

 

Гранты, предоставленные правительством Германии правительству Армении :

•          Региональная программа «Судебно-правовая реформа», для  осуществления которой выделено около 9 млн долларов,

•          Программа «Фонд исследования и специалистов», для  осуществления которой выделено около 1,7 млн долларов,

•          Программа «Фонд исследований и специалистов – развитие возможностей», для осуществления которой в 2013 году было выделено  3,84 млн долларов, а в 2014 – более чем 4,2 млн долларов.

В 2015 году при финансировании ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН))  была осуществлена программа «Улучшение доступа к правосудию для детей в Армении» стоимостью более чем 41.000 долларов. В том же году при поддержке посольства Англии в Армении была осуществлена программа «Обмен профессиональным опытом» стоимостью 6.000 долларов.

P.S. Отметим, что в статье представлены суммы, выделенные Европейским союзом (ЕС) для проведения судебно-правовых реформ, так как они выделяются не в виде гранта, а в виде бюджетного содействия – при условии проведения реформ.

 

Татевик Варданян

«Союз информированных граждан»

 

 

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