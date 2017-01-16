Иностранные гранты Министерства юстиции Армении

«Союз информированных граждан» продолжает представлять серию статей о полученных государственными органами Армении иностранных грантах. На этот раз мы обратились к полученным Министерством юстиции Армении грантам за 2007-2015гг. В течение этих лет Министерство юстиции получило иностранные гранты в размере более чем 32,6 млн долларов. Таким образом, Всемирным Банком Офису реализации судебно-правовых программ были предоставлены следующие гранты: • Голландский 2008-2010гг. - 4,8 млн долларов • Японский грант 2007-2013гг. – 3 млн долларов • На данный момент осуществляется программа дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации Школы адвокатов в размере 468.000 долларов. ГНКО «Реабилитационный центр правонарушителей» при Министерстве юстиции РА получила из бюро Государственного департамента США по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (посредством армянского филиала организации «Пи Ейч Интернешнл») получила следующие гранты: В январе-мае 2014 года около 900 долларов на программу «Равные возможности для всех детей» • Около 4,700 долларов с целью осуществления программы «Создание родительского клуба среди женщин УИУ «Абовян»» • С декабря 2015 года эта организация финансирует также программу «Поспособствуем доступу к правосудию для детей» стоимостью 3,920 долларов. В рамках выделенных Советом Европы грантов Министерство юстиции осуществляет следующие программы: • «Укрепление независимости правосудия, профессионализма и подотчетности» -2,2 млн долларов, • «Содействие созданию службы пробации в Армении» – 732.000 долларов, • «Укрепление применения Европейской конвенции о правах человека и прецедентов Европейского Суда по правам человека в Армении» - 1.3 млн долларов, • Программа «Укрепление здравоохранения и прав человека в тюрьмах Армении» стоимостью примерно 1 млн долларов. Гранты, предоставленные правительством Германии правительству Армении : • Региональная программа «Судебно-правовая реформа», для осуществления которой выделено около 9 млн долларов, • Программа «Фонд исследования и специалистов», для осуществления которой выделено около 1,7 млн долларов, • Программа «Фонд исследований и специалистов – развитие возможностей», для осуществления которой в 2013 году было выделено 3,84 млн долларов, а в 2014 – более чем 4,2 млн долларов. В 2015 году при финансировании ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН)) была осуществлена программа «Улучшение доступа к правосудию для детей в Армении» стоимостью более чем 41.000 долларов. В том же году при поддержке посольства Англии в Армении была осуществлена программа «Обмен профессиональным опытом» стоимостью 6.000 долларов. P.S. Отметим, что в статье представлены суммы, выделенные Европейским союзом (ЕС) для проведения судебно-правовых реформ, так как они выделяются не в виде гранта, а в виде бюджетного содействия – при условии проведения реформ. Татевик Варданян «Союз информированных граждан»