Парламент Турции одобрил в первом чтении спорные поправки в конституцию

Турецкий парламент одобрил в воскресенье, 15 января, в первом чтении последние две из 18 поправок в конституцию страны, предложенных правящей Партией справедливости и развития (ПСиР). Остальные поправки также были ранее одобрены в первом чтении. В случае принятия конституционной реформы президентские полномочия будут значительно расширены. Все 18 поправок должны пройти второе чтение в парламенте, эта процедура начнется со среды, 18 января. Для одобрения изменений необходимо не менее 330 голосов депутатов. ПСиР обладает 316 мандатами, ее инициативу поддерживает часть парламентариев из фракции правой Партии националистического движения, насчитывающей 40 депутатов. Расширение президентских полномочий Предложенные поправки в основной закон предоставляют президенту и вице-президенту исполнительные полномочия. Глава государства становится главнокомандующим и получает право делать назначения на важные армейские посты. Одновременно должен быть упразднен пост премьер-министра, возрастной ценз для депутатов парламента снижается с 25 до 18 лет, а число депутатов в связи с ростом населения страны увеличивается с 550 до 600. Президент получит полномочия править с помощью указов и сможет в любой момент распустить парламент. Кроме того, он будет наделен правом контролировать судебную систему, в частности конституционный суд. Дебаты вокруг конституционной реформы продлятся несколько недель. Против нее резко выступают крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов. Критики законопроекта опасаются установления в стране диктатуры.