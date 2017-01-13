Ректоры трех армянских вузов попали под следствие за выдачу липовых дипломов

В результате широкомасштабных оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в рамках расследуемых в следственном управлении Службы национальной безопасности нескольких уголовных дел, в различных негосударственных вузах были выявлены случаи выдачи дипломов государственного образца о высшем и профессиональном образовании, оформленных на подложных основаниях, сообщает пресс-центр СНБ республики. Согласно добытым следствием предварительным данным, ректоры ряда лицензированных Министерством образования и науки Армении и действующих в Ереване и областях республики негосударственных вузов из корыстных побуждений выдали дипломы лицам, не присутствовавшим на занятиях, а в отдельных случаях - не явившимся на промежуточные и выпускные экзамены. “Примечательно, что фальшивые дипломы предоставлялись не только гражданам Армении, но и десяткам граждан Ирана, США, Грузии, РФ, Узбекистана и Израиля, в связи с чем возникли риски как новых правонарушений, так и иных неблагоприятных последствий”, - отмечается в сообщении. Трем ректорам негосударственных вузов предъявлены обвинения в получении коммерческой взятки (ч. 3 ст. 200 УК РА) и в злоупотреблении полномочиями сотрудниками коммерческой или иной организации (ч.1 ст. 214 УК РА). СНБ напоминает, что вышеописанное, а также использование дипломов или иных фальшивых документов является уголовно преследуемым деянием и наказывается по закону. Предварительное следствие продолжается.