Глава Палаты адвокатов Армении призывает коллег защитить права блогера Александра Лапшина

Председатель Палаты адвокатов Республики Армения поставил Председателя Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь В.И. Чайчицу и Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Ю.С. Пилипенко в известность о вопиющей попытке нарушения прав и основных свобод гражданина Российской Федерации, блогера- путешественника Александра Лапшина. Приводим текст обращения без изменений и сокращений: “Уважаемые коллеги, Принимая во внимание готовность Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации содействовать обеспечению принципа верховенства права, ставим Вас в известность о вопиющей попытке нарушения прав и основных свобод гражданина Российской Федерации, блогера- путешественника Александра Лапшина. Александр Лапшин, с целью выдачи был, заключен под стражу на территории Республики Беларусь, на основании запроса генеральной прокуратуры Республики Азербайджан. Причиной ареста явилось то обстоятельство, что Лапшин, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года посещал Нагорно-Карабахскую Республику, а 6 апреля и 29 июня 2016 года в своем блоге выступал с призывом, направленным на поддержание независимости НКР. Компетентными органами Азербайджана в отношении Лапшина было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц») и 318.2 («Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно- пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), и в его отношении был объявлен международный розыск. На данный момент ведется оформление документов, необходимых для экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Учитывая профессиональное мнение армянских адвокатов, палата адвокатов Республики Армения считает, что выдача Александра Лапшина на основании запроса генеральной прокуратуры Республики Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу. А именно: 1.Конвенционные нормы не допускают выдачу запрашиваемого лица, если имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений. 1 В данном случае, неоспорим тот факт, что государственные органы Республики Азербайджан осуществляют преследование лица из-за его политических убеждений и профессиональной деятельности. В частности, согласно сообщению руководителя пресс-службы генпрокуратуры Азербайджана Эльдара Султанова, А. Лапшин был арестован в Беларусии за то, что он, якобы войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности2 . В том же источнике указано, что Лапшин 6 апреля и 29 июня 2016 года выступал с публичными призывами, направленными на поддержание независимости Нагорно-Карабахской Республики. Данные действия, из политических соображений, государственные органы Республики Азербайджан стремятся квалифицировать, как направленные против азербайджанской государственности и территориальной целостности, что недопустимо. Преследование властями Азербайджана Лапшина, так же противоречит Всеобщей декларации прав человека ООН: каждый человек имеет право на 1 См.: пункт ''е'', ч.1, ст. 89 "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002г,). 2 См.: Информационное Агентство "The First News" http://www.1news.az/society/20170107034450062.html свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ (Статья 19). По тем же основаниям недопустимость выдачи, гарантирована ч.1 п. 4 ст. 484 УПК Республики Беларусь: просьба органа иностранного государства, содержащая положение о выдаче лица иностранному государству для осуществления уголовного преследования, не исполняется, если: целями этой просьбы являются уголовное преследование или наказание лица, в отношении которого поступила такая просьба, по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Более того, общеизвестно, что Правительство Азербайджана осуществляет политику репрессий и атак в сфере свободы слова, законодательно ужесточая наказания за критические публикации в интернете, заключая в тюрьму активистов, нарушая права журналистов и активистов. Об этом говорится в совместном заявлении 18 правозащитных организаций, опубликованном на сайте «World Organization Against Torture»3 , что является предметом обсуждений и осуждений со стороны многих государств и международных организаций. 2. Международно-правовыми нормами кроме вышеуказанных требований, определено обязательное условие, которое должно соблюдатся при выдаче для привлечения к уголовной ответственности: по внутреннему законодательству запрашивающей и запрашиваемой стороны деяние должно является уголовно наказуемым. 4 Диспозиция состава преступления (ст. 281.2 УК Азербайджана) инкриминируемого Лапшину, определена следующим образом: ''Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания''. Согласно содержанию сообщения руководителя пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, Лапшин открыто выступал с призывами, направленными против азербайджанской государственности: 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на 3 См.: http://www.omct.org/monitoring-protection-mechanisms/urgent-interventions/azerbaijan/2016/12/d24087/ 4 См.: ч. 2 ст. 66 "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002г,). раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях. Сопоставляя указанное сообщение с содержанием (диспозицией) ст. 281.2 УК Азербайджана, деяние Лапшина, вероятно, должно быть квалифицированно органами генпрокуратуры Азербайджана, как публичные призывы нарушения территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно - распространение материалов такого содержания. Сопоставляя диспозиции статей УК запрашивающей и запрашиваемой стороны очевидно, что вменяемое Лапшину деяние не является уголовно наказуемым в Республике Беларусь,поскольку в УК РБ отсутствует соответствующий состав преступления. Похожий состав преступления определен ч.1 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы). Недопустимость выдачи по данному основанию, так же предусмотрено ст. 481 УПК РБ. Надо также отметить, что применение статьи 281.2 уголовного кодекса Азербайджанской республики по отношению Лапшина напоминает практику пресловутой статьи 301 уголовного кодекса Турции, по отношению которой Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) вынес многочисленные решения против Турции. Выражение критических высказываний о политических процессах, политике государства, оссобенно со стороны журналистов, не может рассматриваться посягательство на территориальную целостность государства, конституционный строй и государственную властью. Существование и применение подобных статей в таких обстоятельствах, как многократно указал ЕСПЧ, создает продолжительную угрозу по отношению права свободного самовыражения и не являются необходимыми в демократическом обществе. 3. Существенно также то обстоятельство, что выдача Лапшина властям Азербайджана чревато проявлением негативных последствий для него. В частности, речь идет о пытках, бесчеловечном обращении и прочих неправомерных деяниях (Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ООН). Вышесказанное подтверждается неоднократными случаями подобного обращения с лицами армянского происхождения или с теми, кто имел какое-либо отношение к Армении и Нагорно-Карабахской Республике. Более того, Азербайджан поощряет тех, кто бесчеловечно обращаются с лицами армянского происхождения или с лицами, которые имеют хоть какое-то отношение к Армении или Нагорно-Карабахской Республике. В подтверждение напомним, что 19 февраля 2004 года в Будапеште Рамиль Сафаров ночью зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Оба офицера проходили в венгерской столице курс английского языка. Венгерский суд приговорил Сафарова к пожизненному лишению свободы без права на помилование в течение 30 лет, но 31 августа 2012 года Сафаров был передан Азербайджану для дальнейшего отбывания наказания. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал его, а министр обороны присвоил звание майора и подарил ему квартиру. Тем самым, власти Азербайджана нарушили право человека на жизнь в материальном плане, то есть они ответственны за смерть Гургена Маргаряна и покушение на Айка Макучяна. Власти Азербайджана нарушили право на жизнь в процессуальном плане, поскольку, помиловав осужденного, сделали невозможным осуществление отбывания наказания по решению суда, таким образом создав прецедент незаконного освобождения осужденного. Кроме того, власти Азербайджана нарушили ст. 14 Европейской конвенции о защите прав человека, то есть в основе данных преступлений лежала расовая дискриминация. 4. Властями Азербайджана А. Лапшину также вменяется деяние, связанное с незаконным пересечением государственной границы Азербайджана. Надо отметить, что территория Нагорно-Карабахской Республики не является территорией Азербайджана и не охраняется властями Азербайджана. Данное обстоятельство является общеизвестным фактом. Согласно ст. 318.2 УК Азербайджана: пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы группой лиц по предварительному сговору или организованно. 5 Настоящее дело рассматривает в ЕСПЧ. группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Существенным условием квалификации соответствующего состава преступления является наличие факта пересечения охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики. Посещая Нагорно-Карабахскую Республику в апреле 2011 года и октябре 2012 года Лапшин не пересекал границу Азербайджанской Республики (более того ''охраняемую границу'') следовательно и не совершал вменяемое ему деяние. Ежедневно, тысячи граждан Армении и других государств посещают Нагорно-Карабахскую Республику в личных, туристических, деловых и других целях. По логике властей Азербайджана, все эти граждане совершают преступление. Очевидно, что подобное уголовное преследование не имеет правомерную цель борьбы с преступностью, а имеет скрытый политический умысел. 5. Очень важно отметить то обстоятельство, что выдача Лапшина может так же стать прецедентом для осуществления неправомерных репрессий в отношении всех лиц посещавших Нагорно-Карабахскую Республику, что противоречит принципам международного права (ст. 13 Всеобщей декларации прав человека). В подобной ситуации могут оказаться граждане любого государства. Не исключена так же возможность использования подобных механизмов другими государствами для удовлетворения своих политических целей, что, может, послужить поводом для воздержания посещения, например, Крыма, Абхазии, Северной Осетии, Приднестровской Республики и т.д. Исходя из вышеизложенного, просим дать соответствующую правовую оценку по поводу произошедшего и оказать содействие по предоставлению правовой помощи гражданину Российской Федерации Александру Лапшину". Председатель палаты адвокатов Республики Армения Ара Зограбян/