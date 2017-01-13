Нет грабежа, есть неэффективное управление

В ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Карен Карапетян обратился к собственному выражению о «примитивном воровстве» в государственной системе. «Наша задача состоит в том, чтобы каждое ведомство занималось своим делом. Это могло прозвучать эмоционально, но я не отказываюсь от своих слов – хотя речь идет не о грабеже, а о неэффективном управлении и неэффективных расходах. Криминала во всем может и не быть. Вот почему мы пытаемся создать соответствующую среду. Если есть криминал, то начинают работать соответствующие органы. Но задача состоит не в том, чтобы сажать людей, а в повышении эффективности финансовых потоктов», сказал Карен Карапетян. На вопрос, кто ответит за прежние экономические провалы, Карен Карапетян сказал: «Если совершена ошибка, то виновный должен ответить. Но вы все время спрашиваете - кого посадили, кого наказали. Вы что, только этого хотите?» - сказал он.