Давутоглу опроверг причастность сбившего российский самодет к гюленистам

Пилот ВВС Турции, сбивший в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24, не имел связей с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу, передает ria.ru. "Я давал указание применять правила реагирования на угрозы на любое нарушение воздушного пространства, с чьей бы стороны оно ни исходило. Это указание не было направлено конкретно против России. Что касается возможной связи пилота с FETO (организацией Гюлена), то невозможно было предвидеть, кто именно это указание выполнит. Глава генштаба сказал мне, что военное ведомство провело расследование по отношению к пилоту и не выявило никаких связей его с этой организацией", — говорится в ответе Давутоглу на запрос парламентской комиссии по расследованию попытки переворота в июле. Документ цитирует телеканал NTV.