Власти Украины запретили вещание российского телеканала "Дождь" на территории страны, обосновав это нарушением украинского законодательства. Об этом в четверг, 12 января, сообщает сайт канала со ссылкой на представителя провайдера "Воля", юрист которого присутствовал в тот же день на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, принявшего решение о запрете. По словам представителя "Воли", трансляция канала была запрещена из-за размещения в эфире коммерческой рекламы, что не разрешается иностранным телеканалам, за исключением тех, которые находятся под юрисдикцией государств ЕС или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия в их число не входит). Крым изображен российским Член украинского регулятора Сергей Костинский назвал "Интерфаксу" еще одну причину запрета - в эфире "Дождя" граница между Крымом и Херсонской областью Украины была показана как государственная, то есть полуостров изображен как российская территория, что расценивается как "непризнание суверенитета и территориальной целостности Украины". По словам гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой, вещание телеканала на всей территории Украины осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы, и Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии украинскому законодательству не поступало. Синдеева отметила, что при изображении карты России телеканал руководствуется российским законодательством, а по Конституции РФ Республика Крым является субъектом Российской Федерации. Чтобы исключить канал из сетей, операторам будет дан месяц начиная с 16 января, когда будет опубликован официальный документ. В настоящее время на Украине запрещена трансляция более 30 российских телеканалов.
Киев запретил вещание российского телеканала "Дождь"
- Право - 12 Января 2017, 17:32