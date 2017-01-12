Армения содействует деятельности ереванского офиса ОБСЕ и оказывает поддержку, в частности, в рамках принимаемых в ОБСЕ соответствующих решений. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя по просьбе Новости Армении – NEWS.am ситуацию с офисом ОБСЕ. «Примечательно, что после закрытия бакинского офиса ОБСЕ усилиями властей Азербайджана, ереванский офис был единственным полноценным представительством организации на Южном Кавказе. Роль ереванского офиса отмечалась как председательством организации, секретариатом и другими органами, так и абсолютным большинством стран-участниц – за исключением одного государства. Как известно, ОБСЕ действует по принципу консенсуса и несмотря на такую широкую поддержку, на данный момент оказалось невозможно достичь консенсуса вокруг продолжения мандата ереванского офиса ОБСЕ. В настоящее время председательствующая в ОБСЕ Австрия продолжает переговоры по проекту решения, и Армения, как принимающая офис страна, является участником переговоров. Поскольку переговоры продолжаются, на данный момент считаем нецелесообразным представлять подробности консультаций», - отметил Тигран Балаян. Как сообщалось ранее, деятельность офиса временно «повисла в воздухе» ввиду отсутствия консенсуса о продлении мандата ереванского офиса ОБСЕ. Аналогичная ситуация касается офисов ОБСЕ в Узбекистане и Киргизии. Согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран-участниц ОБСЕ. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
МИД Армении: Переговоры о продлении мандата офиса ОБСЕ продолжаются
- Право - 12 Января 2017, 14:15