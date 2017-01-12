Генпрокуроры Армении и России договорились активизировать сотрудничество по конкретным направлениям

  • Lragir.am
  • Право - 12 Января 2017, 12:21
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян встретился в Москве со своим российским коллегой Юрием Чайкой в рамках официальных мероприятий  к 295-летию Прокуратуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении. 

Артур Давтян поздравил генпрокурора РФ Юрия Чайку с 295-летием образования органов Прокуратуры России, подчеркнул высокий уровень уже сформировавшегося между  системами прокуратуры двух стран тесного сотрудничества, выразив уверенность в его продолжении и дальнейшей эффективности.

В свою очередь,  Юрий Чайка поздравил Артура Давтяна с назначением на высокий и  ответственный пост генерального прокурора Армении, отметив, что упрочение сотрудничества в правовой сфере будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

Генпрокуроры Армении и РФ подчеркнули, что встречи в подобном формате будут способствовать укреплению взаимопонимания и более эффективному применению принципа верховенства закона.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся судебно-правовой сферы.  По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшей активизации сотрудничества по конкретным направлениям.

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