Генпрокуроры Армении и России договорились активизировать сотрудничество по конкретным направлениям

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян встретился в Москве со своим российским коллегой Юрием Чайкой в рамках официальных мероприятий к 295-летию Прокуратуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении. Артур Давтян поздравил генпрокурора РФ Юрия Чайку с 295-летием образования органов Прокуратуры России, подчеркнул высокий уровень уже сформировавшегося между системами прокуратуры двух стран тесного сотрудничества, выразив уверенность в его продолжении и дальнейшей эффективности. В свою очередь, Юрий Чайка поздравил Артура Давтяна с назначением на высокий и ответственный пост генерального прокурора Армении, отметив, что упрочение сотрудничества в правовой сфере будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Генпрокуроры Армении и РФ подчеркнули, что встречи в подобном формате будут способствовать укреплению взаимопонимания и более эффективному применению принципа верховенства закона. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся судебно-правовой сферы. По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшей активизации сотрудничества по конкретным направлениям.