По делу о массовом отравлении людей в Иркутске средством для ванн "Боярышник" пока известны имена лишь двоих подозреваемых, которых обвиняют по статье "халатность". Это замминистра имущественных отношений области Евгения Нефедова и замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов. Личности других подозреваемых следствие не раскрывает. Русская служба Би-би-си попыталась выяснить, кто могут быть эти подозреваемые, сопоставив сообщения СКР с открытой информацией на сайте Иркутского областного суда. 30 декабря пресс-служба иркутского управления Следственного комитета сообщила об аресте "одного из главных фигурантов" дела об отравлении людей средством для ванн с экстрактом боярышника, в котором вместо этилового спирта оказался метанол. СКР сообщал тогда, что Иркутский областной суд изменил этому фигуранту меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое обжаловало решение нижестоящей инстанции. При этом в СКР имя арестованного не раскрывают. По данным суда, 30 декабря рассматривалась только одна апелляция человека, обвиняемого в преступлении по части 3 статьи 238 (по этой статье СКР завел дело после массового отравления людей средством для ванн "Боярышник"). На сайте суда он обозначен как "Мехдиев Р. Г. о.". По данным базы СПАРК, в Иркутске есть только два предпринимателя с подходящими фамилией и инициалами: Мехдиев Рафик Гасан оглы и Мехдиев Рахман Гасан оглы. Оба - уроженцы села Гыйыхлы (еще один вариант написания - Кыйыхлы) Дашкесанского района Азербайджана. Они зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в Ленинском округе Иркутска. Один из двух Рахман Мехдиев зарегистрировал ИП лишь в марте 2016 года. Также он возглавляет ООО "Успех", которое занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табаком. Компания зарегистрирована по адресу улица Павла Красильникова (район Ново-Ленино, где произошли почти все случаи отравления). В соседнем доме по этой же улице зарегистрирован Рафик Мехдиев, свидетельствуют данные Арбитражного суда Иркутской области. Этот предприниматель занимается торговлей в Иркутске уже несколько лет (ИП зарегистрировано в 2007 году). У него несколько торговых павильонов в Ново-Ленино. В 2013-2015 годах Рафика Мехдиева шесть раз штрафовали на суммы в несколько тысяч рублей за незаконную торговлю алкоголем по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. 29 декабря Иркутский областной суд рассматривал апелляцию еще одного человека, обвиняемого по части 3 статьи 238, - "Мустафаева А. Ш.". В Иркутске есть индивидуальный предприниматель Мустафаев Ализада Шамистанович, зарегистрированный в Свердловском районе Иркутска. У него есть торговые павильоны в разных районах города. В 2014-2015 годах Мустафаева восемь раз штрафовали за незаконную торговлю алкоголем, еще одно дело по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ находится на рассмотрении суда. 10 ноября 2016 года Свердловский районный суд Иркутска обязал Мустафаева прекратить торговлю алкоголем, удовлетворив требования прокурора. Трое арестованных 9 января 2017 года Иркутский областной суд рассмотрел жалобы еще трех фигурантов дела об отравлении метанолом. "Двое из них обжаловали меру пресечения в виде заключения под стражу. Решения Ленинского районного суда [Иркутска] оставлены без изменений", - заявляли в пресс-службе областного суда. Также без изменения оставлено решение Ленинского суда по третьему фигуранту - женщину-продавца, инвалида второй группы, отпустили под подписку о невыезде. Таким образом, областной суд поддержал решение Ленинского суда и отказался арестовывать женщину, как того требовало следствие. По данным Иркутского областного суда, 9 января рассматривались апелляции трех человек, проходящих по части 3 статьи 238 УК РФ: Пушкарского В. Б., Юсибова Р. З. о. и Краснояровой С. А. В открытых источниках и базе СПАРК нет упоминания о Краснояровой С. А. и Юсибове Р. З. о. В Иркутской области есть только один предприниматель по имени Пушкарский В. Б. - гендиректор и владелец ООО "Панорама" и ООО "Панорама+" Пушкарский Виталий Борисович . "Панорама" - крупный поставщик бытовой химии. По данным СПАРК, В 2014 году оптовая компания получила государственных и муниципальных заказов на поставки чистящих и моющих средств на сумму почти 3,7 млн рублей, в 2015 году- на сумму более 10 млн рублей, в 2016 году - на сумму более 1 млн рублей. В числе заказчиков "Панорамы" преимущественно учреждения здравоохранения. Чистящие и моющие средства у этой компании заказывали в том числе забайкальское ФСБ и иркутское управление Роспотребнадзора. В "Панораме" ответили на звонок Русской службы Би-би-си. В ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможном аресте Виталия Пушкарского, там сообщили, что ничего об этом не знают. Пушкарский - также бывший совладелец компании "ВостСибБытХим Плюс", которая в 2003-2004 годах владела лицензией на переработку контрафактного алкоголя в Иркутской области. В 2008 году компания была ликвидирована в связи со слиянием. Дело об аренде В деле о "Боярышнике" фигурирует имя еще одного иркутского предпринимателя - это некто М.Акперов. Следственный комитет упоминал его 27 декабря в пресс-релизе, в котором сообщалось об аресте замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. В одном из торговых павильонов Акперова, который он арендует у города с 2008 года, продавался контрафактный "Боярышник", которым отравились люди, утверждает СКР. "В 2015-2016 годах они [сотрудники министерства] трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы", - сообщалось в пресс-релизе. В ноябре 2016 года подчиненные принесли Нефедовой информацию о нарушениях Акперова. "В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сообщал СКР. По данным СПАРК, в Ленинском округе Иркутска, все в том же районе Ново-Ленино, зарегистрирован ИП Акперов Мехман Калоглан оглы, в этом же районе расположены и его торговые павильоны. В 2013-2016 годах Акперова 16 раз штрафовали за незаконную торговлю алкоголем. 30 декабря министерство имущественных отношений Иркутской области сделало то, что, по версии СКР, должна была сделать Нефедова. Ведомство подало в суд иск к Мехману Акперову о расторжении договора об аренде земельного участка, заключенного в 2008 году. Участок площадью 41 кв. м расположен в 17-м Советском переулке (район Ново-Ленино). В конце января министерство подало еще три иска о расторжении арендных договоров. Ответчиками по этим искам выступают индивидуальные предприниматели Алиев Халиг Гадим оглы, Гурбан Искандаров и Петрова Елена Владимировна. ИП Халиг Алиев зарегистрирован в Куйбышевском районе Иркутска. В базе данных Арбитражного суда нет дел с его участием (за исключением дела о расторжении арендного договора). Спорный участок расположен на улице Баррикад в Правобережном округе. Гурбана Искандарова в 2014-2015 году два раза штрафовали за незаконную продажу алкоголя в павильоне, расположенном в районе Ново-Ленино по улице Розы Люксембург. Там же располагается участок, который хочет забрать у предпринимателя министерство. Участок, который арендует Елена Петрова, находится также в районе Ново-Ленино - на улице Волгоградской. Русской службе Би-би-си ничего неизвестно о возможной причастности Мехмана Акперова, Халига Алиева, Гурбана Искандарова и Елены Петровой к продаже или производству контрафактного средства для ванн с экстрактом Боярышника в Иркутской области.