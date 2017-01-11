В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России

Группа американских сенаторов, объединяющая представителей Республиканской и Демократической партий, внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России. "Мы были атакованы со стороны России. Нам следует принять меры, показывающие, что такого рода действия не останутся без последствий", - заявил во вторник, 10 января, представлявший законопроект сенатор-демократ Бен Кардин. По словам Кардина, дополнительные санкции должны стать ответом на хакерские атаки, угрожающие безопасности США, а также на действия России в Сирии и на Украине. Законопроект предполагает, в частности, ограничения на въезд в США, а также заморозку счетов лиц, ответственных за проведение кибератак, отметил сенатор. Вместе с ним документ представляли сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес. Пакет дополнительных санкций коснется энергетического сектора России, а также будет направлен против тех, кто участвовал в нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях. Кроме того, новые санкции США затронут тех, кто связан с российским оборонным сектором и разведкой. Предлагаемые меры могут повлиять и на международные компании, ведущие бизнес с Россией. Конкретные имена тех, кто может попасть в расширенный санкционный список, названы не были.