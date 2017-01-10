Домашний арест Улюкаева продлен до 15 апреля

Басманный суд продлил до 15 апреля домашний арест экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как и просил представитель следствия. Срок следствия по его делу продлен до 15 мая, сообщил в суде следователь Роман Нестеров. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в $2 млн. Он просил отпустить его под подписку о невыезде или хотя бы смягчить условия домашнего арества. Судья Елена Ленская решила оставить в силе все ранее действовавшие ограничения в отношении Улюкаева. Посещать медучреждения ему не разрешили, няне его шестилетней дочери запретили бывать у них дома. Также сохраняется в силе запрет на допуск уборщицы в квартиру экс-министра. По мнению суда, доводы обвиняемого и его защиты не могут быть приняты про внимание. Продление срока содержания под домашним арестом продиктованы объективными причинами - в частности, невозможностью закончить следственные действия, если мера пресечения будет изменена. Доводы следствия суд считает убедительными, как и совокупность представленных материалов. По мнению суда, дело в отношении экс-министра возбуждено законно. Следователи объясняли, что опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых являются сотрудниками Минэкономразвития и Росимущества и были его непосредственными подчиненными. Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов. Как передает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы. Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщает корреспондент «Ведомостей». Однако, какие материалы подлежат экспертизе, Нестеров не уточнил. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело. По словам следователя, экс-министр не признал вину и отказался от дачи показаний, передает ТАСС. Кроме того, 10 января суд огласил перечень документов, присутствующих в деле, среди которых положительная характеристика от преправления «Роснано» Анатолия Чубайса и предправления – президента ВТБ Андрея Костина, а также от председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Ведомости