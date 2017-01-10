США расширили "список Магнитского" на пять имен. Об этом говорится в сообщении Управления контроля иностранных активов Минфина США, опубликованном в понедельник, 9 января. В черный список лиц, с которыми запрещено вести бизнес, вошли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, фигуранты дела Литвиненко Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, следователь Станислав Гордиевский, а также председатель совета директоров и номинальный владелец "Универсального банка сбережений" Геннадий Плаксин.
США включили в "список Магнитского" еще пятерых россиян
- Право - 10 Января 2017, 10:45