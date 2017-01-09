В Иерусалиме грузовик въехал в группу солдат

В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, грузовой автомобиль наехал на группу израильских военнослужащих, выходящих из автобуса. По информации израильского телевидения, погибли четыре человека, ранены не менее 15. Среди погибших - три девушки и один мужчина, сообщает агентство dpa. Водитель грузовика был застрелен. Инцидент произошел в районе Армон ха-Нацив, граничащем с несколькими арабскими кварталами. Как рассказал очевидец, израильский водитель автобуса, после первого наезда грузовик развернулся и вновь наехал на группу стрелявших в него солдат. В полиции считают случившееся терактом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что властям уже известна личность нападавшего. По его словам, палестинец, который находился за рулем грузовика, по предварительным данным, был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).