В Иерусалиме грузовик въехал в группу солдат

  • Deutsche Welle
  • Право - 09 Января 2017, 10:04
В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, грузовой автомобиль наехал на группу израильских военнослужащих, выходящих из автобуса. По информации израильского телевидения, погибли четыре человека, ранены не менее 15.

Среди погибших - три девушки и один мужчина, сообщает агентство dpa. Водитель грузовика был застрелен.

Инцидент произошел в районе Армон ха-Нацив, граничащем с несколькими арабскими кварталами. Как рассказал очевидец, израильский водитель автобуса, после первого наезда грузовик развернулся и вновь наехал на группу стрелявших в него солдат. В полиции считают случившееся терактом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что властям уже известна личность нападавшего. По его словам, палестинец, который находился за рулем грузовика, по предварительным данным, был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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