Симоньян ответила на обвинения главы национальной разведки США

РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы национальной разведки США Джеймса Клэппера о том, что деятельность канала направлена против Соединенных Штатов. Американский политик на слушаниях в сенате в четверг заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью RT. По его словам, телеканал "очень активно продвигает определенную точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США) лицемерие относительно прав человека и так далее". При этом он также указал на публикации "фальшивых новостей" и "использование соцсетей" как других видов информационной деятельности Москвы против США, но не привел никаких доказательств. "Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране", — сказала Симоньян.