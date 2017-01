СМИ раскрыли детали доклада о «вмешательстве России» в выборы США

В доклад о якобы вмешательстве России в выборы США вошли сообщения чиновников с поздравлениями с победой Трампа, а также сведения о посредниках, которые передали WikiLeaks письма Демпартии, узнала The Washington Post Секретный доклад о якобы вмешательстве России в выборы президента США включает в себя уже озвученные данные, а также сведения о кибероперациях зарубежных стран, начиная с 2008 года. Об этом The Washington Post рассказали источники, знакомые с документом, который был представлен президенту США Бараку Обаме. Спецслужбы подготовили два доклада: один — секретный, который и был представлен Обаме, второй — «общественный», он будет обнародован позже. Из сведений, которые удалось получить американским спецслужбам, следует, что российские чиновники «праздновали» победу бывшего кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах. Эту информацию они смогли получить после публикации итогов голосования благодаря перехвату сообщений, в которых чиновники поздравляют друг друга. WP пишет, что часть российских властей оценивает эту победу как геополитическую. Источники WP подчеркивают, что, хотя эти сообщения оцениваются как оказание сильного предпочтения победе Трампа, все же их нельзя рассматривать как неоспоримые доказательствах участия российских спецслужб во вмешательстве в выборы президента США. Помимо этого, американские спецслужбы установили российских посредников, которые якобы передавали украденные сведения Демпартии США сайту WikiLeaks. Эти попытки, отмечает издание, «частично помогли Дональду Трампу получить Белый дом». «Русские чувствовали себя хорошо после того, что произошло 8 ноября (тогда состоялись выборы президента США. — РБК ), и от того, что сделали», — приводит газета слова высокопоставленного американского чиновника. Особое внимание уделяется целям «вмешательства России» в выборы. По мнению американских чиновников, изначально Москва якобы планировала​​ «подорвать доверие к выборам США» и «подорвать легитимность предполагаемой победы [бывшего кандидата в президенты США Хиллари] Клинтон». Однако со временем, когда Трамп стал «более конкурентоспособным», цели России менялись, становились «более амбициозными», и задачей стало «склонить горячо спорную президентскую гонку к кандидату», чьи взгляды совпадают с проводимой Москвой внешней политикой. В то же время, как пишет издание, высокопоставленные российские чиновники ожидали победы Клинтон. Собеседник издания подчеркивает, что для Москвы победа республиканца на выборах стала таким же удивлением, как и для всего остального мира. Один из чиновников, опрошенных The Washington Post, считает, что, помимо кибератак, России использовала социальные медиа и фальшивые новости, чтобы подорвать репутацию кандидата от демократов. Такие действия, по мнению чиновников разведки, могли быть обусловлены «личной неприязнью [президента России Владимира] Путина к Клинтон, которую он обвинил в разжигании демонстраций в Москве в 2011-2012 годах». Другой политик США, который ознакомился с представленным Обаме докладом, рассказал, что «существуют различные вещественные доказательства и факторы, которые с высокой долей вероятности позволяют разведывательному сообществу судить», что действия России были нацелены на помощь Трампу. Газета отмечает, что до сих пор американские чиновники заявляли, что сведения из засекреченного доклада не вызовут «эффекта разорвавшейся бомбы». Сам доклад, состоящий из 50 страниц, будет также представлен Трампу, директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу и директору ЦРУ Джону Бреннану. США неоднократно обвиняли России в оказании влияния на президентских выборах, но Москва это отрицает.