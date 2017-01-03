12 человек арестованы по делу о нападении на клуб в Стамбуле

Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего. Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время "Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", - заявил Куртулмуш. В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения. Полиция Турции обнародовала видео и фотографии человека, который, по их данным, и является нападавшим. В МВД не уточнили, где и когда были сняты эти кадры. Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападавший мог быть из Узбекистана или Киргизии. Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле. Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран. Эта же группировка взяла на себя ответственность и за стрельбу в ночном клубе. Ранее лидеры ИГ призвали своих сторонников совершать нападения на Турцию из-за ее участия в военной операции в Сирии. Турция участвует в боях на территории Сирии с августа, проводя операции против ИГ и курдских формирований. Власти Турции уже заявили, что продолжат военную кампанию в Сирии. Стрельба и переодевание Стали известны и некоторые подробности нападения на ночной клуб. Сообщается, что нападавший приехал к клубу на такси, а затем достал автомат из багажника машины Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось по меньшей мере 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов. Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и затерялся в толпе. Большинство убитых в ходе нападения - иностранцы, среди них есть и есть россиянка. В ходе нападения были убиты: § 11 граждан Турции § 7 граждан Саудовской Аравии § 3 гражданина Ирака § 3 гражданина Ливана § по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко § по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции § еще одно тело до сих пор не опознано