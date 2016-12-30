Армянские подразделения ночью провели карательную операцию, в результате которой Азербайджан потерял еще четверых солдат

Армянские подразделения в ночь на 30-e декабря провели карательную операцию, в результате которой Азербайджан потерял еще четверых военнослужащих, сообщил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook. “Этой ночью имело место логическое продолжение вчерашней азербайджанской провокации: армянские подразделения предприняли карательные действия, в результате чего потери противника составили еще четыре человека”, - написал Арцрун Ованнисян. Он напомнил, что утром 29-го декабря азербайджанские ВС предприняли попытку диверсионной вылазки в направлении армянских постов, дислоцированных юго-восточнее села Чинари, в результате чего потеряли семерых военнослужащих. “Фактически, жертвами авантюризма противника за два дня стали свыше десятка азербайджанских солдат. Добавлю, что Министерство обороны Армении несколько раз подтверждало, что располагает неопровержимыми доказательствами больших потерь, понесенных азербайджанской стороной", - сказал Ованнисян.