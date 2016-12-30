СНБ Армении сообщила о раскрытии преступной группы, промышлявшей организацией незаконной миграции

Преступная группа, занимавшаяся организацией незаконной миграции, раскрыта в результате проведенных масштабных оперативно-следственных мероприятий в рамках уголовных дел, расследуемых в производстве следственного управления Службы национальной безопасности Армении, сообщает в пятницу пресс-центр СНБ. Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в 2016 году группа лиц, имеющая стабильные и скоординированные связи в Армении и за рубежом, представив под прикрытием туристической деятельности подложные документы и справки на имя порядка 200 граждан Армении, заполучила въездные визы в посольствах стран шенгенской зоны, расположенных в постсоветских государствах. “Группа брала у неосведомленных о подлоге граждан за “эти визы” от 2 до 3,5 тысяч евро”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия было установлено, что в сформировавшийся преступный механизм были вовлечены должностные лица, осуществляющие специальную госслужбу, которые за различные взятки обеспечивали беспрепятственный выезд из Республики Армения граждан, получивших визы на незаконных основаниях. Пятерым лицам предъявлены обвинения по ст. 329.1(незаконное пересечение государственной границы), ст. 311(Получение взятки), ст. 312(Дача взятки), ст. 313(Посредничество во взяточничестве). В целях контроля за подобными явлениями и их пресечения Служба национальной безопасности Армении активно сотрудничает с правоохранительными органами всех тех стран, на территории которых указанные лица были сопричастны к выявленному случаю транснациональной преступности. "Дабы оградить граждан от основанных на фальсификациях действий, потери материальных средств, а также иных нежелательных последствий, СНБ РА информирует, что граждане Армении могут получить въездные визы в посольствах стран Шенгенской зоны, расположенных в государствах постсоветского пространства, предъявив лишь доказательство о законном пребывании в этих республиках и лично посетив посольство как минимум один раз", - говорится в сообщении. Служба нацбезопасности Армении также призвало лиц и компании, занимающиеся туристической деятельностью, избегать от участия в подобных схемах, поскольку подобные действия могут содержать признаки уголовно преследуемых деяний.