В Турции сделан еще один шаг к введению президентской формы правления

В Турции парламентская комиссия по конституции рано утром в пятницу, 30 декабря, одобрила законопроект о конституционных поправках, которые позволят ввести в стране президентскую форму правления. Законопроект, разработанный правящей Партией справедливости и развития (ПСР), теперь будет передан на рассмотрение парламента Турции, а после голосования в парламенте - вынесен на референдум, который состоится предположительно уже весной. Согласно предлагаемым поправкам, президент и вице-президент Турции наделяются исполнительными полномочиями. Одновременно упраздняется пост премьер-министра, возрастной ценз для депутатов парламента снижается с 25 до 18 лет, а число депутатов, в связи с ростом населения страны, увеличивается с 550 до 600. Конституционная реформа, особенно в части перехода к президентской республике, была на политической повестке дня президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - бывшего премьер-министра страны и лидера ПСР - с тех пор, как он был избран главой государства в августе 2014 года. Это были первые в Турции прямые выборы президента. При нынешней парламентской модели турецкий народ избирает 550 депутатов парламента, который в свою очередь формирует правительство. При предлагаемой президентской системе избиратели будут выбирать лидера, который сформирует правительство независимо от парламента. Сформированному таким образом правительству не нужно будет получать вотум доверия в парламенте.