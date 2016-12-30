США ввели новые санкции против ФСБ и ГРУ

Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть физических лиц и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУОбновленный санкционный список опубликован на сайте Минфина США. В него попали Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба (до 2010 года — Главное разведывательное управление Генштаба), Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный Технологический Центр», ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР). Как физические лица в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Коробова Сергей Гизунов. Кроме того, в нем значатся объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности последних не указаны, однако перечислены несколько их псевдонимов. Президент США Барак Обама заявил, что новые санкции против России были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений», сообщает Reuters. Ранее он обещал, что расследование хакерских атак во время избирательной кампании в США, в которых Белый дом официально обвинил Россию, будет закончено до смены президента. В это же время правительственный источник рассказал агентству Reuters, что США закрывают две российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике». Из страны, по словам собеседника агентства, будут высланы 35 российских сотрудников диппредставительств, у них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, отмечает агентство. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что администрация Обамы намерена ввести санкции против России за «вмешательство в выборы» уже в четверг, 29 декабря. Позже эту информацию подтвердил Госдеп. Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки. Заявление было сделано после объявления о новых санкциях против России Встреча избранного президента США Дональда Трампа с руководителями американских спецслужб состоится «на следующей неделе», сообщает Reuters. ​«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить новую информацию об этой ситуации», — заявил Трамп. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что об ответных мерах на новые американские санкции и выдворение из США 35 российских дипломатов будет объявлено в пятницу, 30 декабря 2016 года Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ​необходимости давать «срочный» ответ на новые санкции США сейчас нет. «Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», — написала Захарова.

