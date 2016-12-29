Политолог Сергей Минасян считает неслучайным тот факт, что Нагорный Карабах в комментарии генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности(ОДКБ) Николая Бордюжи указан как Нагорно-Карабахская Республика. Это, по его словам, предупреждение Азербайджану. В комментарии генсека ОДКБ по поводу сегодняшних событий Нагорный Карабах назван Нагорно-Карабахской Республикой. “Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года”, - отмечалось, в частности, в заявлении. “Топоним Нагорно-Карабахская Республика указан в заявлении с тем, чтобы показать Азербайджану, на какие шаги может пойти Организация, причем некоторые ее государства-члены”, в том числе Россия. Это - предупреждение Азербайджану о том, что подобные действия на границе могут возыметь правовые и политические последствия”, - заявил Сергей Минасян в беседе с “Арменпресс”. Комментируя предпринятую Азербайджаном попытку диверсионной вылазки на границе с Арменией, Сергей Минасян отметил, что Баку пытается показать, что напряженность на границе сохраняется, перемирие не соблюдается, существует угроза войны.