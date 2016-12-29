Глава налоговой и таможни: Нас беспокоит спад оборота на рудниках и в строительстве

Вызывает обеспокоенность спад оборота на предприятиях рудной промышленности и строительства. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции 29 декабря глава Комитета госдоходов при Правительстве Армении Вардан Арутюнян. В частности, по его словам, за 11 месяцев 2016 года сократился оборот горно-металлургической промышленности (на 27,6%), строительства (на 21,7%), связи (на 10,8%), торговли нефтепродуктами (на 8,4%), энергетики (на 3,9%). Отсюда ожидания в недоборе налогов, добавил Арутюнян.