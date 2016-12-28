В Армении нет монополий, за исключением естественных – Минэкономразвития

/АРКА/. В Армении нет монополий, за исключением естественных, которые регулируются Комиссией по регулированию общественных услуг, сказал в среду журналистам министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, подводя итоги года. Как подчеркнул министр, в остальных сферах могут быть хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, что обусловлено малыми объемами армянского рынка. Он подчеркнул, что неоднократно муссировавшиеся в СМИ слухи о наличии монополий в той или иной сфере на самом деле не соответствуют действительности. "Я могу с уверенностью сказать, что сегодня все товарные рынки в Армении открыты, и ограничений нет. Вы убедились на примере импорта бананов, что нет никаких препятствий. В нынешней реальности нет никаких ограничений и монополий", - сказал Караян.